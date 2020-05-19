19 Май 2020 2020-05-19T12:59:07+03:00

Об этом говорили на заседании регионального штаба по коронавирусу

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В Тульскую область не пустили порядка 3 200 автомобилей из-за отсутствия цифрового пропуска. Наличие электронного документа контролируют посты полиции на границах региона.

Кроме того, за все время полицейские выявили 1 320 правонарушений. Они связаны в том числе с нарушением «масочного режима» и нахождением на закрытых общественных пространствах.

Напомним, режим обязательного ношения масок введён в Туле, Новомосковске, Венёвском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU