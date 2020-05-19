В Тульской области проанализируют причины роста заболеваемости COVID-19 в майские праздники

19 Май 2020 2020-05-19T12:08:24+03:00

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В Тульской области Роспотребнадзор и минздрав области проанализируют причины роста заболеваемости в майские праздники. Такое поручение дал глава региона Алексей Дюмин на заседании регионального штаба по коронавирусу.

Алексей Дюмин отметил, что нельзя допустить возникновения очагов заболевания в коллективах – в дошкольных группах, в учреждениях круглосуточного пребывания, на предприятиях и в организациях. А для этого всем необходимо неукоснительно соблюдать санитарные требования.

ИСТОЧНИК KP.RU