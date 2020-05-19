В Тульской области начали работать 30 медиков из других регионов
Специалисты будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом
Изменить размер текста:
В Тульской области начали работать 30 медицинских работников из других регионов. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.
Анкеты еще 82 специалистов находятся на рассмотрении, из них 23 – врачи. Для пополнения больниц младшим медперсоналом сформирован резерв студентов-медиков 4-6 курсов ТулГУ. Сейчас в резерве находятся 101 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU