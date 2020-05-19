2020-05-19T10:11:04+03:00
Происшествия

В Тульской области пьяная девушка без прав рассекала по городу на автомобиле

Проходить медицинское освидетельствования она отказалась
Мария ВЛАСОВА
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Пьяная девушка рассекала по Ясногорску на автомобиле ВАЗ 2107 и нарушал правила дорожного движения. На нее обратили внимание сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Девушка попыталась скрыться от росгвардейцев, но была остановлена. Для дальнейшего разбирательства и установления личности на место происшествия был вызван экипаж ДПС.

29-летнюю местную жительницу отстранили от управления транспортным средством, проходить медицинское освидетельствования она отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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