В Тульской области пьяная девушка без прав рассекала по городу на автомобиле
Проходить медицинское освидетельствования она отказалась
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Пьяная девушка рассекала по Ясногорску на автомобиле ВАЗ 2107 и нарушал правила дорожного движения. На нее обратили внимание сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Девушка попыталась скрыться от росгвардейцев, но была остановлена. Для дальнейшего разбирательства и установления личности на место происшествия был вызван экипаж ДПС.
29-летнюю местную жительницу отстранили от управления транспортным средством, проходить медицинское освидетельствования она отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU