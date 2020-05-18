Где 20 марта жителям южной части Тулы набрать технической и питьевой воды
20 марта в южной части города будет пониженное давление воды. Это связано с плановыми работами на Окском водозаборе. В связи с этим будут раздавать техническую и питьевую воду:
Центральный территориальный округ
п/п Выдача технической воды из пожарных автомобилей
с 08.00 до 21.00
1 Скуратовский микрорайон, д. 8
2 п. Менделеевский, ул. Ленина 19 Советский территориальный округ
Советский территориальный округ
п/п Выдача технической воды из пожарных автомобилей
с 08.00 до 21.00
1 пр. Ленина, д. 74-76
2 ул. Тульского рабочего полка д. 96 («Славянский сквер»)
Привокзальный территориальный округ
п/п Выдача технической воды из пожарных автомобилей
с 08.00 до 21.00
1 ул. Макаренко, д. 9-Б (магазин «Пятерочка»)
2 п. Косая Гора ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец)
Адреса выдачи питьевой воды
Место выдачи воды из автомобилей
10.00-12.00; 16.00-18-00 п. Скуратово п. Южный ул. Клубная 1
13.00-15.00; 19.00-21.00 п. Косая Гора ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец)
с 08.00-20.00 п. Скуратово, п. Угольный, Шоссейная, д. 33 (машина «Ключ здоровья»)
Адреса размещения киосков
время работы с 08.00 до 20.00
1 Проспект Ленина, д. 131
2 Проспект Ленина, д. 143
3 Проспект Ленина, д. 118
4 Генерала Маргелова, д. 1
5 Серебровская, д. 22
6 Серебровская, д. 16
7 Новомосковская, д. 11
8 Рязанская, д.32
9 Циолковского, д. 5
10 Н. Руднева, д. 72
11 Н. Руднева, д. 53
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