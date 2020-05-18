2020-05-18T20:04:16+03:00
Общество

Где 20 марта жителям южной части Тулы набрать технической и питьевой воды

Плановые работы на Окском водозаборе планируют выполнить 20 мая в течение дня
Мария ВЛАСОВА
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20 марта в южной части города будет пониженное давление воды. Это связано с плановыми работами на Окском водозаборе. В связи с этим будут раздавать техническую и питьевую воду:

Центральный территориальный округ

п/п Выдача технической воды из пожарных автомобилей

с 08.00 до 21.00

1 Скуратовский микрорайон, д. 8

2 п. Менделеевский, ул. Ленина 19 Советский территориальный округ

Советский территориальный округ

п/п Выдача технической воды из пожарных автомобилей

с 08.00 до 21.00

1 пр. Ленина, д. 74-76

2 ул. Тульского рабочего полка д. 96 («Славянский сквер»)

Привокзальный территориальный округ

п/п Выдача технической воды из пожарных автомобилей

с 08.00 до 21.00

1 ул. Макаренко, д. 9-Б (магазин «Пятерочка»)

2 п. Косая Гора ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец)

Адреса выдачи питьевой воды

Место выдачи воды из автомобилей

10.00-12.00; 16.00-18-00 п. Скуратово п. Южный ул. Клубная 1

13.00-15.00; 19.00-21.00 п. Косая Гора ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец)

с 08.00-20.00 п. Скуратово, п. Угольный, Шоссейная, д. 33 (машина «Ключ здоровья»)

Адреса размещения киосков

время работы с 08.00 до 20.00

1 Проспект Ленина, д. 131

2 Проспект Ленина, д. 143

3 Проспект Ленина, д. 118

4 Генерала Маргелова, д. 1

5 Серебровская, д. 22

6 Серебровская, д. 16

7 Новомосковская, д. 11

8 Рязанская, д.32

9 Циолковского, д. 5

10 Н. Руднева, д. 72

11 Н. Руднева, д. 53

ИСТОЧНИК KP.RU

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Где 20 марта жителям южной части Тулы набрать технической и питьевой воды
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