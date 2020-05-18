18 Май 2020 2020-05-18T19:43:15+03:00

Это связано с проведением плановых работ

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20 мая в южной части Тулы будет пониженное давление воды. А именно: южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

В населенных пунктах Косая гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках будет временно прекращена подача холодной воды.

Это связано с проведением плановых работ для подготовки к работе в осенне-зимний период 2020-2021 на Окском водозаборе.

Работы будут длиться в течение дня. По их окончании возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU