В Тульской области на подготовку отопительного сезона потратят более 277 млн рублей

18 Май 2020 2020-05-18T19:26:50+03:00

В правительстве региона обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону

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В Тульской области из регионального бюджета на подготовку объектов коммунального хозяйства в муниципалитетах выделили более 277 млн рублей.

К предстоящему отопительному сезону также будут подготовлены 633 котельные и 141 тепловой пункт, 1 067 котлов. Кроме того, планируется заменить 121,9 км тепловых сетей и 110,8 км водопроводных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU