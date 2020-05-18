В Тульской области на подготовку отопительного сезона потратят более 277 млн рублей
В правительстве региона обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону
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В Тульской области из регионального бюджета на подготовку объектов коммунального хозяйства в муниципалитетах выделили более 277 млн рублей.
К предстоящему отопительному сезону также будут подготовлены 633 котельные и 141 тепловой пункт, 1 067 котлов. Кроме того, планируется заменить 121,9 км тепловых сетей и 110,8 км водопроводных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU