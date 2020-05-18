В Тульской области за отопительный сезон на плохое теплоснабжение пожаловались 710 раз
За выявленные нарушения в отношении УК и ресурсоснабжающих организаций составили протоколы
Изменить размер текста:
В Тульской области за отопительный сезон на неудовлетворительное теплоснабжение пожаловались 710 раз. Именно столько обращений поступило в ГЖИ региона. Цифра на 20% меньше, чем годом ранее.
За выявленные нарушения в отношении УК и ресурсоснабжающих организаций составили 36 протоколов об административных правонарушениях. Также выдано 24 предписания и 17 предостережений, которые исполнены в установленные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU