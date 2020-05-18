В Тульской области за отопительный сезон на плохое теплоснабжение пожаловались 710 раз

18 Май 2020 2020-05-18T19:15:51+03:00

За выявленные нарушения в отношении УК и ресурсоснабжающих организаций составили протоколы

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В Тульской области за отопительный сезон на неудовлетворительное теплоснабжение пожаловались 710 раз. Именно столько обращений поступило в ГЖИ региона. Цифра на 20% меньше, чем годом ранее.

За выявленные нарушения в отношении УК и ресурсоснабжающих организаций составили 36 протоколов об административных правонарушениях. Также выдано 24 предписания и 17 предостережений, которые исполнены в установленные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU