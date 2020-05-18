18 Май 2020 2020-05-18T19:02:36+03:00

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В Тульской области отопительный период стал самым продолжительным за многие годы. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Несмотря на то, что зима была теплой, среднесуточные температуры, при которых отключается отопление, долго не устанавливались. Во всех муниципалитетах сезон завершился на прошлой неделе.

Напомним, в домах областного центра батареи стали холодными еще 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU