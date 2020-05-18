В Тульской области отопительный период стал самым продолжительным
18 мая на оперативном совещании обсудили итоги прошедшего отопительного сезона
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В Тульской области отопительный период стал самым продолжительным за многие годы. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.
Несмотря на то, что зима была теплой, среднесуточные температуры, при которых отключается отопление, долго не устанавливались. Во всех муниципалитетах сезон завершился на прошлой неделе.
Напомним, в домах областного центра батареи стали холодными еще 7 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU