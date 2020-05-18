Туляков звали на кастинг несуществующего фильма и просили за это деньги
Жителей призывают не отправлять деньги незнакомым людям
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В интернете появилась информация о наборе актеров на съёмки в военной драме "Герои Расейняя". Для получения «аккредитации», необходимой для «прохода» на съемочную площадку, и питания мошенники требовали внести деньги.
В Кинокомиссии Тульской области официальной информации от производителя о съемках не поступало.
Туляков призывают не отправлять деньги незнакомым людям/организациям. Изготовление всей необходимой документации, в том числе купонов на питание, пропусков и т.д. кинокомпании осуществляют за свой счет.
ИСТОЧНИК KP.RU