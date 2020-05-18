2020-05-18T18:08:30+03:00
Общество

Рогожинский парк Тулы ждет переименование

18 мая состоялось заседание Совета Тульской городской Думы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: tulskieparki.ruФото: tulskieparki.ru
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В Туле присвоят новое наименование Рогожинскому парку. Такое решение было принято на заседании Совета Тульской городской Думы. Поддержала предложение о переименовании и комиссия по историческому наследию и городской топонимии.

Особо охраняемую природную территорию регионального значения – памятник природы «Городской парк Рогожинский» переименуют в «Рогожинский парк культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка»

ИСТОЧНИК KP.RU

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