Житель Тульской области пойдет под суд за продажу найденного в лесу ножа

18 Май 2020 2020-05-18T16:34:17+03:00

В свое время заявлять о находке и оформлять ее должным образом мужчина не стал

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В Узловой мужчина собирался продать охотничий нож, чтобы поправить материальное положение. 53-летний мужчина нашел его в лесу несколько лет назад во время охоты. Он оставил его себе. Заявлять о находке и оформлять ее должным образом не стал.

На объявление о продаже холодного оружия в интернете откликнулись сотрудники ЛО МВД России на станции Тула. Оперативник договорился о встрече с продавцом на переходном мосту через железнодорожные пути станции Узловая-1. Сделка состоялась: мужчина передал оперативнику нож в чехле, завернутый в газету, и получил денбги. После этого мужчину задержали и доставили в линейное подразделение.

Согласно заключению эксперта нож изготовлен промышленным способом, является охотничьим, соответствует требованиям ГОСТ Р 51500-99 и относится к гражданскому холодному оружию.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «незаконный сбыт холодного оружия». Он полностью признал вину. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU