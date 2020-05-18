Туляк украл девять бутылок алкоголя из супермаркета
По данному факту проводится проверка
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области
Изменить размер текста:
Туляк украл девять бутылок алкоголя из супермаркета, а затем быстро покинул его. Выбегающего из магазина мужчину, которого догонял охранник и просил о помощи в задержании гражданина, увидел экипаж вневедомственной охраны.
Росгвардейцы задержали мужчину. 35-летнего ранее судимого местного жителя передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU