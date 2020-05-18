18 Май 2020 2020-05-18T14:59:33+03:00

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Туляк украл девять бутылок алкоголя из супермаркета, а затем быстро покинул его. Выбегающего из магазина мужчину, которого догонял охранник и просил о помощи в задержании гражданина, увидел экипаж вневедомственной охраны.

Росгвардейцы задержали мужчину. 35-летнего ранее судимого местного жителя передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU