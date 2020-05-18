В Тульской области скончался экс-глава администрации Советска
Николай Васильевич ушел из жизни 15 мая
Фото: администрация МО Щекинский район
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Скончался экс-глава администрации МО г. Советск Николай Мясоедов. Николай Васильевич ушел из жизни 15 мая на 61 году жизни.
Николай Мясоедов проработал в должности главы администрации Советска 10 лет. До этого занимал пост заместителя главы администрации. А еще ранее был директором стадиона им. Е.И.Холодкова.
- Сегодня все, кто знал Николая Васильевича Мясоедова, глубоко скорбят по поводу этой невосполнимой утраты, - говорится в обращении Собрания представителей Щекинского района и администрации Щекинского района, Собрания депутатов г.Щекино.
ИСТОЧНИК KP.RU