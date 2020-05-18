2020-05-18T14:42:57+03:00
Происшествия

В Тульской области скончался экс-глава администрации Советска

Николай Васильевич ушел из жизни 15 мая
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: администрация МО Щекинский районФото: администрация МО Щекинский район
Изменить размер текста:

Скончался экс-глава администрации МО г. Советск Николай Мясоедов. Николай Васильевич ушел из жизни 15 мая на 61 году жизни.

Николай Мясоедов проработал в должности главы администрации Советска 10 лет. До этого занимал пост заместителя главы администрации. А еще ранее был директором стадиона им. Е.И.Холодкова.

- Сегодня все, кто знал Николая Васильевича Мясоедова, глубоко скорбят по поводу этой невосполнимой утраты, - говорится в обращении Собрания представителей Щекинского района и администрации Щекинского района, Собрания депутатов г.Щекино.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рогожинский парк Тулы ждет переименование
Житель Тульской области пойдет под суд за продажу найденного в лесу ножа
Туляк украл девять бутылок алкоголя из супермаркета
В Тульской области скончался экс-глава администрации Советска
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Тульской области пассажиров перевозил автобус с неисправным аварийным выходом
Тулячке пришлось отдать деньги, заработанные на фиктивной регистрации
В Туле благоустраивают двор на улице Малые Гончары
18 мая тульский поселок Октябрьский остался без света
Житель Тульской области угнал УАЗ и попал в ДТП
Жительница Тульской области заполучила мобильник с помощью поддельного скриншота
На трассе в Тульской области водитель иномарки устроил массовое ДТП
В Туле на ул. Станиславского водитель "Лады" сбил женщину на переходе
За три дня жители Тульской области 8 198 раз нарушили ПДД
Алексей Дюмин поздравил тульских работников музеев с профессиональным праздником
Из полыхавшей многоэтажки в Тульской области пожарные спасли 20 человек
Погода в Туле на понедельник, 18 мая: переменная облачность и дождь
Тульские больницы получили 200 ультрафиолетовых облучателей
"Прошел несколько километров": полицейские нашли потерявшегося четырехлетнего мальчика в Туле