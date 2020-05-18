2020-05-18T14:20:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
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18 мая стало известно о 84 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 900

Донской - 79

Алексинский район - 142

Арсеньевский район - 10

Белевский район - 43

Богородицкий район - 99

Веневский район - 108

Воловский район - 31

Дубенский район - 5

Ефремовский район - 96

Заокский район - 76

Каменский район - 9

Киреевский район - 126

Кимовский район - 56

Куркинский район - 18

Новомосковский район - 210

р.п. Новогуровский - 4

Одоевский район - 12

Плавский район - 35

Тепло-Огаревский район - 50

Суворовский район - 9

Узловский район - 129

Чернский район - 29

Щекинский район - 193

Ясногорский район - 76

ИСТОЧНИК KP.RU

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