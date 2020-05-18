Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
18 мая стало известно о 84 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 900
Донской - 79
Алексинский район - 142
Арсеньевский район - 10
Белевский район - 43
Богородицкий район - 99
Веневский район - 108
Воловский район - 31
Дубенский район - 5
Ефремовский район - 96
Заокский район - 76
Каменский район - 9
Киреевский район - 126
Кимовский район - 56
Куркинский район - 18
Новомосковский район - 210
р.п. Новогуровский - 4
Одоевский район - 12
Плавский район - 35
Тепло-Огаревский район - 50
Суворовский район - 9
Узловский район - 129
Чернский район - 29
Щекинский район - 193
Ясногорский район - 76
ИСТОЧНИК KP.RU