В Тульской области пассажиров перевозил автобус с неисправным аварийным выходом
Сейчас техническая неисправность устранена
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ООО «Плавское АТП» осуществляло перевозку пассажиров и багажа автобусом с неисправным аварийным выходом, хотя это запрещено законом. Таковы результаты проверки прокуратуры.
Сейчас техническая неисправность устранена. Ответственных должностных лиц предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.
Также по постановлению прокурора директор общества оштрафован на 20 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.
ИСТОЧНИК KP.RU