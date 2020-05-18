В Тульской области пассажиров перевозил автобус с неисправным аварийным выходом

18 Май 2020 2020-05-18T14:00:18+03:00

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ООО «Плавское АТП» осуществляло перевозку пассажиров и багажа автобусом с неисправным аварийным выходом, хотя это запрещено законом. Таковы результаты проверки прокуратуры.

Сейчас техническая неисправность устранена. Ответственных должностных лиц предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлению прокурора директор общества оштрафован на 20 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

ИСТОЧНИК KP.RU