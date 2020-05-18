Тулячке пришлось отдать деньги, заработанные на фиктивной регистрации
Суд взыскал в пользу РФ деньги, полученные от сделок
Изменить размер текста:
Тулячка признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Женщина прописала 4 мигрантов, но не предоставила им жилое помещение для проживания. Взаменил жительница Тулы получила от иностранцев 4 тысячи рублей.
В связи с этим прокуратура Центрального района направила в суд иск о взыскании в пользу РФ денег, полученных от сделок, совершенных с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка.
Решением суда требования прокуратуры района удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU