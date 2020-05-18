2020-05-18T13:55:48+03:00
Происшествия

Тулячке пришлось отдать деньги, заработанные на фиктивной регистрации

Суд взыскал в пользу РФ деньги, полученные от сделок
Мария ВЛАСОВА
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Тулячка признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Женщина прописала 4 мигрантов, но не предоставила им жилое помещение для проживания. Взаменил жительница Тулы получила от иностранцев 4 тысячи рублей.

В связи с этим прокуратура Центрального района направила в суд иск о взыскании в пользу РФ денег, полученных от сделок, совершенных с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка.

Решением суда требования прокуратуры района удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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