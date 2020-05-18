В Туле благоустраивают двор на улице Малые Гончары
На днях подрядчик приступит к асфальтированию
Фото: Администрация Тулы
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В Туле благоустраивают двор у домов №№13 и 14 на улице Малые Гончары. Здесь рабочие уже кронировали деревья, удалили сухостой и подготовили основание для щебенения.
На днях подрядчик приступит к асфальтированию придомовой территории. Также во дворе обустроят парковочные карманы, установят лавочки и урны.
Сейчас также благоустраивают придомовые территории на ул. Хомяковской, д.31 и в поселке Рождественский, на ул. Строителей, д.2 и 3.
ИСТОЧНИК KP.RU