В Туле благоустраивают двор на улице Малые Гончары

18 Май 2020 2020-05-18T13:27:15+03:00

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В Туле благоустраивают двор у домов №№13 и 14 на улице Малые Гончары. Здесь рабочие уже кронировали деревья, удалили сухостой и подготовили основание для щебенения.

На днях подрядчик приступит к асфальтированию придомовой территории. Также во дворе обустроят парковочные карманы, установят лавочки и урны.

Сейчас также благоустраивают придомовые территории на ул. Хомяковской, д.31 и в поселке Рождественский, на ул. Строителей, д.2 и 3.

ИСТОЧНИК KP.RU