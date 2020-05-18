Житель Тульской области угнал УАЗ и попал в ДТП

18 Май 2020 2020-05-18T12:52:43+03:00

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В Киреевске молодой человек угнал со стоянки одной из организаций автомобиль УАЗ-309. Полицейские предполагают, что в ходе движения водитель не справился с управлением. УАЗ вылетел в кювет, опрокинулся и загорелся. По предварительным данным, никто не пострадал.

Полицейские выяснили, что к угону причастен 20-летний ранее судимый житель района. Он доставлен в отдел для разбирательства. Полицейские устанавливают все детали преступления, в том числе - мотив угона.

ИСТОЧНИК KP.RU