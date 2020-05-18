2020-05-18T12:35:49+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области заполучила мобильник с помощью поддельного скриншота

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В Донском местная жительница заполучила мобильник с помощью поддельного скриншота. Женщина нашла объявление о продаже телефона на сервисе бесплатных объявлений в интернете.

На счёт продавца нужно было перевести сумму оплаты. Подозреваемая сделала подложный скриншот на экране мобильного телефона, якобы подтверждающий транзакцию. В реальности никаких денег она не переводила. В дальнейшем, при встрече, женщина предъявила продавцу именно этот поддельный скриншот и потребовала передать мобильный телефон.

Житель Донского поверил, что деньги переведены, а на его счёт не поступили из-за сложности проведения оплаты, и отдал товар. Спустя несколько дней, когда деньги на счёт так и не поступили, мужчина выяснил, что никакой оплаты не производилось, и обратился в полицию.

Сотрудники отдела МВД выяснили личность и местонахождение вероятной злоумышленницы. Ей оказалась 29-летняя безработная женщина. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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