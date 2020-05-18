2020-05-18T12:11:05+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области водитель иномарки устроил массовое ДТП

В результате аварии пострадал один человек
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

15 мая в 23-45 на 114 км трассы М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Mercedes» столкнулся с движущимся в попутном направлении «Volkswagen Sharan» под управлением 55-летнего мужчины. А затем въехал в «Pеugeot», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В последующем «Volkswagen Sharan» столкнулся с «KIA Sorento» под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Volkswagen». После оказания помощи медики отпустили его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области скончался экс-глава администрации Советска
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Тульской области пассажиров перевозил автобус с неисправным аварийным выходом
Тулячке пришлось отдать деньги, заработанные на фиктивной регистрации
В Туле благоустраивают двор на улице Малые Гончары
18 мая тульский поселок Октябрьский остался без света
Житель Тульской области угнал УАЗ и попал в ДТП
Жительница Тульской области заполучила мобильник с помощью поддельного скриншота
На трассе в Тульской области водитель иномарки устроил массовое ДТП
В Туле на ул. Станиславского водитель "Лады" сбил женщину на переходе
За три дня жители Тульской области 8 198 раз нарушили ПДД
Алексей Дюмин поздравил тульских работников музеев с профессиональным праздником
Из полыхавшей многоэтажки в Тульской области пожарные спасли 20 человек
Погода в Туле на понедельник, 18 мая: переменная облачность и дождь
Тульские больницы получили 200 ультрафиолетовых облучателей
"Прошел несколько километров": полицейские нашли потерявшегося четырехлетнего мальчика в Туле