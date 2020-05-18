На трассе в Тульской области водитель иномарки устроил массовое ДТП

18 Май 2020 2020-05-18T12:11:05+03:00

В результате аварии пострадал один человек

Изменить размер текста: A A

15 мая в 23-45 на 114 км трассы М-2 «Крым» Заокского района произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Mercedes» столкнулся с движущимся в попутном направлении «Volkswagen Sharan» под управлением 55-летнего мужчины. А затем въехал в «Pеugeot», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В последующем «Volkswagen Sharan» столкнулся с «KIA Sorento» под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Volkswagen». После оказания помощи медики отпустили его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU