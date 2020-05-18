В Туле на ул. Станиславского водитель "Лады" сбил женщину на переходе

18 Май 2020 2020-05-18T11:30:06+03:00

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15 мая в 22.30 на улице Станиславского в Туле произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «Лада Приора» наехал на пешехода.

По предварительной информации, 55-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП с различными травмами ее госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU