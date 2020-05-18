В Туле на ул. Станиславского водитель "Лады" сбил женщину на переходе
Пешеход получила различные травмы
Изменить размер текста:
15 мая в 22.30 на улице Станиславского в Туле произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «Лада Приора» наехал на пешехода.
По предварительной информации, 55-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП с различными травмами ее госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU