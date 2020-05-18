За три дня жители Тульской области 8 198 раз нарушили ПДД

18 Май 2020 2020-05-18T10:37:38+03:00

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За прошедшие выходные - 15-17 мая, на дорогах Тульской области было выявлено 8 198 нарушений ПДД. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Большинство нарушителей - 7 525 человек, превысили допустимую скорость. Водителей привлекли к административной ответственности. 17 человек перевозили детей с нарушениями. 22 автомобилиста не уступили дорогу пешеходам, за что также были привлечены к административной ответственности. Семерых водителей уличили за езду без прав. 26 водителей остановили за слишком темную тонировку. Еще 25 человек сели за руль пьяными.

Еще 576 административных материалов составили за иные нарушения Правил дорожного движения.

Кроме того, 72 автомобилей переместили на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU