Алексей Дюмин поздравил тульских работников музеев с профессиональным праздником
18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил тульских сотрудников музейных учреждений с профессиональным праздником.
- Уважаемые работники музейных учреждений Тульской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы не только храните уникальные предметы и произведения искусства, но и передаёте людям знания об истории тульской земли и всей страны.
Благодаря вам жители и гости региона узнают о традициях своих предков, о том, как создавались поселки и целые города.
Вы постоянно обновляете коллекции своих музеев, формируете мультимедийные экспозиции, делаете все возможное, чтобы знакомство с культурным наследием было для людей интересным, запоминающимся и максимально доступным, в том числе для детей и молодёжи.
Спасибо за ваш благородный труд, искреннюю увлеченность профессией и большую самоотдачу. Желаю вам здоровья, успехов, всего самого доброго! - говорится в официальном поздравлении.
ИСТОЧНИК KP.RU