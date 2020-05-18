Алексей Дюмин поздравил тульских работников музеев с профессиональным праздником

18 Май 2020 2020-05-18T10:07:38+03:00

Изменить размер текста: A A

18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил тульских сотрудников музейных учреждений с профессиональным праздником.

- Уважаемые работники музейных учреждений Тульской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы не только храните уникальные предметы и произведения искусства, но и передаёте людям знания об истории тульской земли и всей страны.

Благодаря вам жители и гости региона узнают о традициях своих предков, о том, как создавались поселки и целые города.

Вы постоянно обновляете коллекции своих музеев, формируете мультимедийные экспозиции, делаете все возможное, чтобы знакомство с культурным наследием было для людей интересным, запоминающимся и максимально доступным, в том числе для детей и молодёжи.

Спасибо за ваш благородный труд, искреннюю увлеченность профессией и большую самоотдачу. Желаю вам здоровья, успехов, всего самого доброго! - говорится в официальном поздравлении.

ИСТОЧНИК KP.RU