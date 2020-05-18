Из полыхавшей многоэтажки в Тульской области пожарные спасли 20 человек

18 Май 2020 2020-05-18T09:37:57+03:00

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17 мая в Алексине на улице Дружбы в одной из многоэтажек произошел пожар. Сообщение об этом поступило в службу спасения. По тревоге на место выехали 6 пожарных машин.

По прибытии на место оказалось, что горит квартира на 3 этаже дома. Огонь удалось потушить за 18 минут. С помощью звеньев газодымозащитной службы из дома спасли 10 человек, эвакуировали еще 10. Один человек пострадал.

После пожара в квартире выгорели две комнаты, сгорела мебель. Причину произошедшего предстоит установить специалистам МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU