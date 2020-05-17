"Прошел несколько километров": полицейские нашли потерявшегося четырехлетнего мальчика в Туле

17 Май 2020 2020-05-17T15:52:54+03:00

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Днем 17 мая в Туле потерялся четырехлетний мальчик. В полицию с заявлением о пропаже обратилась молодая женщина.

Она рассказала, что около 13.00 стояла в очереди в продовольственном супермаркете по улице Металлургов и не заметила, как её сын вышел из магазина. Сначала в течение часа она пыталась самостоятельно найти ребёнка, но потом обратилась за помощью в полицию.

- Незамедлительно на поиски пропавшего мальчика был ориентирован весь личный состав отдела полиции, были организованы разыскные мероприятия, в рамках которых обследовались близлежащие дворы, досматривались подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, проверялись нежилые и заброшенные здания, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Около 15-00 часов в дежурную часть отдела полиции позвонила продавец одной из торговых палаток, которая сообщила, что видит на улице одиноко гуляющего маленького мальчика. Прибывшие по указанному адресу полицеские вместе с мамой ребёнка, установили, что это и есть пропавший мальчик.

Как выяснилось, за время отсутствия мальчик пешком прошел несколько километров. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось.

В полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Правоохранители благодарят продавца торговой палатки за проявленную бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU