Тульские больницы получили 200 ультрафиолетовых облучателей
УФ-лампы направлены в учреждения, где проходят лечение больные коронавирусом
Фото: материалы пресс-служб
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Инфекционные отделения тульских медучреждений получили 200 ультрафиолетовых облучателей. Приборы будут использовать для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях стационаров больниц, в которых проходят лечение больные коронавирусом.
Напомним, ранее медики региона получили от социального партнера изоляционные боксы для перевозки инфекционных больных, средства индивидуальной защиты, расходные материалы и другое оборудование для помощи пациентам с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU