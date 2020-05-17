2020-05-17T14:53:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские больницы получили 200 ультрафиолетовых облучателей

УФ-лампы направлены в учреждения, где проходят лечение больные коронавирусом
Мария ВЛАСОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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Инфекционные отделения тульских медучреждений получили 200 ультрафиолетовых облучателей. Приборы будут использовать для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях стационаров больниц, в которых проходят лечение больные коронавирусом.

Напомним, ранее медики региона получили от социального партнера изоляционные боксы для перевозки инфекционных больных, средства индивидуальной защиты, расходные материалы и другое оборудование для помощи пациентам с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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