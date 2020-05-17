В Тульской области ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства Валерий Данилин

17 Май 2020 2020-05-17T13:44:32+03:00

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В Тульской области ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР Валерий Данилин. Валерий Алексеевич путь прошел от главного инженера до руководителя крупного сельхозпредприятия в Щекинском районе.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев выразил глубокие соболезнования родным и близким Валерия Данилина.

- Грамотный и опытный руководитель, способный принимать неординарные решения, находить выход из самых непростых ситуаций. Профессионал с большой буквы. Его всегда отличали целеустремленность, организованность и ответственность, - говорится в обращении.

ИСТОЧНИК KP.RU