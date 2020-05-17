В Тульской области ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства Валерий Данилин
В Тульской области ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР Валерий Данилин. Валерий Алексеевич путь прошел от главного инженера до руководителя крупного сельхозпредприятия в Щекинском районе.
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев выразил глубокие соболезнования родным и близким Валерия Данилина.
- Грамотный и опытный руководитель, способный принимать неординарные решения, находить выход из самых непростых ситуаций. Профессионал с большой буквы. Его всегда отличали целеустремленность, организованность и ответственность, - говорится в обращении.
ИСТОЧНИК KP.RU