Карта распространения коронавируса в Тульской области на 17 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
17 мая стало известно о 97 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 873
Донской - 77
Алексинский район - 138
Арсеньевский район - 10
Белевский район - 42
Богородицкий район - 94
Веневский район - 105
Воловский район - 16
Дубенский район - 5
Ефремовский район - 91
Заокский район - 70
Каменский район - 9
Киреевский район - 118
Кимовский район - 54
Куркинский район - 18
Новомосковский район - 209
р.п. Новогуровский - 4
Одоевский район - 12
Плавский район - 35
Тепло-Огаревский район - 50
Суворовский район - 9
Узловский район - 127
Чернский район - 29
Щекинский район - 192
Ясногорский район - 74
ИСТОЧНИК KP.RU