Карта распространения коронавируса в Тульской области на 17 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

17 Май 2020 2020-05-17T12:35:42+03:00

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона

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17 мая стало известно о 97 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 873

Донской - 77

Алексинский район - 138

Арсеньевский район - 10

Белевский район - 42

Богородицкий район - 94

Веневский район - 105

Воловский район - 16

Дубенский район - 5

Ефремовский район - 91

Заокский район - 70

Каменский район - 9

Киреевский район - 118

Кимовский район - 54

Куркинский район - 18

Новомосковский район - 209

р.п. Новогуровский - 4

Одоевский район - 12

Плавский район - 35

Тепло-Огаревский район - 50

Суворовский район - 9

Узловский район - 127

Чернский район - 29

Щекинский район - 192

Ясногорский район - 74

ИСТОЧНИК KP.RU