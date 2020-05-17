Тульский вуз попал в санкционный список Украины
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого попал в санкционный список Украины. Соответствующий Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Исходя из документа следует, что санкции будут действовать 3 года.
Среди ограничительных мер:
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
- аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.
Также под украинские санкции попали МГУ, Эрмитаж, Институты РАН, Русское географическое общество и другие учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU