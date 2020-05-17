Тульский вуз попал в санкционный список Украины

17 Май 2020 2020-05-17T11:55:45+03:00

Ограничительные меры будут действовать 3 года

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Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого попал в санкционный список Украины. Соответствующий Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Исходя из документа следует, что санкции будут действовать 3 года.

Среди ограничительных мер:

- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

- аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Также под украинские санкции попали МГУ, Эрмитаж, Институты РАН, Русское географическое общество и другие учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU