2020-05-16T14:45:16+03:00
Происшествия

В тульской деревне ввели карантин по бешенству

Отменят карантин через 2 месяца с момента последнего случая заболевания животных
Мария ВЛАСОВА
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В деревне Прудное ввели карантин по бешенству. Очаг обнаружен в доме №43.

В неблагополучной зоне также дома №33-47, №92, №94, №96 этого же населенного пункта. В опасной зоне и границы деревни.

В связи с этим на территории населенного пункта введен запрет на вывоз собак и кошек, а также торговля домашними животными, отлов диких животных для вывоза в зоопарки и расселения в других районах.

Во время карантина в данной зоне будет произведен отлов и умерщвление больных бешенством кошек и собак. Отменят карантин через 2 месяца с момента последнего случая заболевания животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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