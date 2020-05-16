Карта распространения коронавируса в Тульской области на 16 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
16 мая стало известно о 101 новом случае заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 845
Донской - 75
Алексинский район - 134
Арсеньевский район - 10
Белевский район - 41
Богородицкий район - 83
Веневский район - 101
Воловский район - 14
Дубенский район - 5
Ефремовский район - 75
Заокский район - 68
Каменский район - 9
Киреевский район - 114
Кимовский район - 52
Куркинский район - 17
Новомосковский район - 206
р.п. Новогуровский - 4
Одоевский район - 12
Плавский район - 34
Тепло-Огаревский район - 50
Узловский район - 117
Чернский район - 29
Щекинский район - 188
Ясногорский район - 72
ИСТОЧНИК KP.RU