2020-05-16T14:33:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 16 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

16 мая стало известно о 101 новом случае заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 845

Донской - 75

Алексинский район - 134

Арсеньевский район - 10

Белевский район - 41

Богородицкий район - 83

Веневский район - 101

Воловский район - 14

Дубенский район - 5

Ефремовский район - 75

Заокский район - 68

Каменский район - 9

Киреевский район - 114

Кимовский район - 52

Куркинский район - 17

Новомосковский район - 206

р.п. Новогуровский - 4

Одоевский район - 12

Плавский район - 34

Тепло-Огаревский район - 50

Узловский район - 117

Чернский район - 29

Щекинский район - 188

Ясногорский район - 72

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тульской деревне ввели карантин по бешенству
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 16 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Тульской области в компьютерах нуждаются 1 700 школьников
В Тульской области на дистанционное обучение перешли более 138 тысяч школьников
Погода в Туле 16 мая: переменная облачность и + 14 градусов
За сутки в Туле произошло 16 ДТП
Ясная Поляна в «Ночь музеев» предложит тулякам отличить письмо из корреспонденции Льва Толстого
В Туле полицейские задержали агрессивного мужчину за нарушение масочного режима
«Ночь музеев» в ремесленном дворе «Добродей»: видео-моцион и трансляция из тульской кузни
Тульский "Арсенал" сможет доиграть сезон летом
В Тульской области на бывшем полигоне нашли противотанковые управляемые ракеты
Александр Стариков покинул пост руководителя СУ СК РФ по Тульской области
Что смотрели в майские праздники — новый рейтинг от видеосервиса Wink
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»