В Тульской области в компьютерах нуждаются 1 700 школьников

16 Май 2020 2020-05-16T10:25:31+03:00

В скором времени для ребят приобретут 1 500 планшетов

Изменить размер текста: A A

Отсутствие домашнего интернета и компьютеров у школьников стали одними из проблем дистанционного обучения.

В компьютерной технике нуждаются 1 700 детей. Региональные власти вопрос обещают решить. В скором времени приобретут 1 500 планшетов для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Уже получили 126 ноутбуков и планшетов ребята из малообеспеченных семей.

Напомним, образовательные учреждения региона работают в дистанционном режиме с 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU