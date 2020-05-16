В Тульской области в компьютерах нуждаются 1 700 школьников
В скором времени для ребят приобретут 1 500 планшетов
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Отсутствие домашнего интернета и компьютеров у школьников стали одними из проблем дистанционного обучения.
В компьютерной технике нуждаются 1 700 детей. Региональные власти вопрос обещают решить. В скором времени приобретут 1 500 планшетов для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Уже получили 126 ноутбуков и планшетов ребята из малообеспеченных семей.
Напомним, образовательные учреждения региона работают в дистанционном режиме с 17 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU