В Тульской области на дистанционное обучение перешли более 138 тысяч школьников
В Тульской области на дистанционное обучение перешли более 138 тысяч школьников. Также учатся из дома 20 тысяч студентов колледжей и техникумов.
Учреждения региона работают в дистанционном режиме с 17 марта. Учащиеся были переведены на такой режим обучения из-за коронавируса.
Дистанционное обучение организовано с использованием компьютерной техники и различных средств конференцсвязи; через ресурсы сотовой связи: видео- и аудиозвонки, социальные сети, чаты, мессенджеры; электронные учебные платформы.
Детские сады продолжают работать. В них организованы дежурные группы.
ИСТОЧНИК KP.RU