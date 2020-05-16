2020-05-16T10:07:45+03:00
Общество

В Тульской области на дистанционное обучение перешли более 138 тысяч школьников

Также учатся из дома 20 тысяч студентов ссузов
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области на дистанционное обучение перешли более 138 тысяч школьников. Также учатся из дома 20 тысяч студентов колледжей и техникумов.

Учреждения региона работают в дистанционном режиме с 17 марта. Учащиеся были переведены на такой режим обучения из-за коронавируса.

Дистанционное обучение организовано с использованием компьютерной техники и различных средств конференцсвязи; через ресурсы сотовой связи: видео- и аудиозвонки, социальные сети, чаты, мессенджеры; электронные учебные платформы.

Детские сады продолжают работать. В них организованы дежурные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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