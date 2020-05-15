В Туле полицейские задержали агрессивного мужчину за нарушение масочного режима
Мужчину доставили в отделение
Фото: УМВД России по Тульской области
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Сотрудники полиции в Туле продолжают проверять, как жители соблюдают обязательный масочный режим.
Во время очередного рейда полицейские увидели мужчину без маски и попросили надеть ее. Но нарушитель отказался, пытался уйти и начал ругаться матом. Мужчина отталкивал сотрудников полиции и отказывался предъявлять документы.
Его задержали и доставили в отделение.
ИСТОЧНИК KP.RU