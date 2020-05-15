2020-05-15T17:10:50+03:00
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Ясная Поляна в «Ночь музеев» предложит тулякам отличить письмо из корреспонденции Льва Толстого

Туляков ждут два онлайн-мероприятия
Мария ВЛАСОВА
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Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
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16 мая состоится международная акция «Ночь музеев». Музей-усадьба «Ясная Поляна» подготовил 2 онлайн-мероприятия: мультимедийный проект «Символы Ясной Поляны» и тест «Мы напились чаю, и вот я пишу тебе…».

В проекте «Символы Ясной Поляны» собраны 7 объектов, отражающих особенности мировоззрения писателя, его отношения к семье и дому. Проект будет опубликован 16 мая в 20:00 на платформе Tilda.

В тесте «Мы напились чаю, и вот я пишу тебе…» музей предлагает проверить, сможете ли вы отличить письмо из корреспонденции Льва Толстого от письма из корреспонденции персонажа его произведений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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