«Ночь музеев» в ремесленном дворе «Добродей»: видео-моцион и трансляция из тульской кузни
Жителям региона предлагают интересные видео-проекты
Фото: ГУК ТО «Объединение центров развития культуры»
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16 мая в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» мастера подготовили для туляков специальную программу в дистанционном формате. Она будет доступна в группе ремесленного двора «Добродей» в социальной сети "ВКонтакте".
В программе:
18:00 - Цикл онлайн-историй «Правда или вымысел?»
19:00 - Вечерний видео-моцион «Делай как мы» или «Откуда мастера силушку черпают?»
20:00 - Видео-викторина «Добрый знак» (вопросы от добродеев в видеоформате),
21:00 - Прямая трансляция из тульской кузни «Раскованный металл»
Возрастные ограничения: 6+.
ИСТОЧНИК KP.RU