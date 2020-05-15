Тульский "Арсенал" сможет доиграть сезон летом
Футболисты будут играть при пустых трибунах
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"Арсенал" сможет доиграть сезон этим летом. Исполком РФС объявил о решении возобновить сезон РПЛ 2019/20.
Матчи пройдут с 21 июня по 22 июля, в том числе 4 тура с матчами в середине недели. Подробное расписание туров будет известно позже.
Правда, поддержать "Арсенал" с трибун туляки не смогут. Оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU