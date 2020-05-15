В Тульской области на бывшем полигоне нашли противотанковые управляемые ракеты
Предметы вывезли в безопасное место и уничтожили
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области
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На территории бывшего полигона Ефремовского района местный житель нашел боеприпасы.
Саперы ОМОН идентифицировали предметы как противотанковые управляемые ракеты «Фагот». Предметы вывезли в безопасное место и уничтожили.
Туляков призывают при обнаружении гранат и других боеприпасов сообщать об этом в правоохранительные органы, ни в коем случае не переносить и не перевозить опасные предметы самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU