В Тульской области на бывшем полигоне нашли противотанковые управляемые ракеты

15 Май 2020 2020-05-15T16:31:36+03:00

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На территории бывшего полигона Ефремовского района местный житель нашел боеприпасы.

Саперы ОМОН идентифицировали предметы как противотанковые управляемые ракеты «Фагот». Предметы вывезли в безопасное место и уничтожили.

Туляков призывают при обнаружении гранат и других боеприпасов сообщать об этом в правоохранительные органы, ни в коем случае не переносить и не перевозить опасные предметы самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU