Александр Стариков покинул пост руководителя СУ СК РФ по Тульской области
И.о. руководителя следственного управления назначен Владимир Усов
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Александр Стариков покинул пост руководителя СУ СК РФ по Тульской области. По одной из версий, он продолжит работу в Московской области.
Александр Стариков возглавлял региональное ведомство с 2017 года.
И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области назначен Владимир Усов.
ИСТОЧНИК KP.RU