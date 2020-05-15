15 Май 2020 2020-05-15T16:15:30+03:00

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Александр Стариков покинул пост руководителя СУ СК РФ по Тульской области. По одной из версий, он продолжит работу в Московской области.

Александр Стариков возглавлял региональное ведомство с 2017 года.

И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области назначен Владимир Усов.

ИСТОЧНИК KP.RU