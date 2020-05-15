2020-05-15T15:52:58+03:00
Общество

ГУ МЧС России по Тульской области возглавил Алексей Павлов

Ранее он служил в Московской области
Мария ВЛАСОВА
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ГУ МЧС России по Тульской области возглавил Алексей Павлов. Ранее он занимал пост первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Московской области.

Алексей Павлов родился в Ногинске Московской области. Окончил МГУЭСИ, Академию гражданской защиты МЧС России, Академию государственной противопожарной службы МЧС России.

Алексей Павлов проходил службу на различных должностях воинских спасательных формирований МЧС России. Имеет ряд государственных и ведомственных наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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