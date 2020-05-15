Карта распространения коронавируса в Тульской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

15 Май 2020 2020-05-15T15:36:39+03:00

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона

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15 мая стало известно о 105 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 810

Донской - 74

Алексинский район - 125

Белевский район - 40

Богородицкий район - 73

Веневский район - 100

Ефремовский район - 74

Заокский район - 68

Каменский район - 9

Киреевский район - 111

Кимовский район - 50

Куркинский район - 16

Новомосковский район - 197

Одоевский район - 11

Плавский район - 34

Тепло-Огаревский район - 48

Узловский район - 112

Чернский район - 29

Щекинский район - 177

Ясногорский район - 70

ИСТОЧНИК KP.RU