Карта распространения коронавируса в Тульской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
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15 мая стало известно о 105 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 810
Донской - 74
Алексинский район - 125
Белевский район - 40
Богородицкий район - 73
Веневский район - 100
Ефремовский район - 74
Заокский район - 68
Каменский район - 9
Киреевский район - 111
Кимовский район - 50
Куркинский район - 16
Новомосковский район - 197
Одоевский район - 11
Плавский район - 34
Тепло-Огаревский район - 48
Узловский район - 112
Чернский район - 29
Щекинский район - 177
Ясногорский район - 70
ИСТОЧНИК KP.RU