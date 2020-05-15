15 Май 2020 2020-05-15T15:16:13+03:00

Они принимают более 1,5 тысяч воспитанников ежедневно

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В Туле в детских садах работают 180 дежурных групп. Они принимают более 1,5 тысяч воспитанников ежедневно.

Дежурные группы посещают дети, чьи родители работают в непрерывно действующих организациях и организациях, выполняющих неотложные работы. По утрам малыши и воспитатели проходят утренний фильтр с использованием бесконтактных термометров. Дети и сотрудники с признаками респираторных заболеваний к образовательному процессу не допускаются.

Зачисление в дежурную группу осуществляется на основании письменного заявления одного из родителей (законных представителей) ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU