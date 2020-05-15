В Тульской области парень украл мотоцикл ИЖ

15 Май 2020 2020-05-15T15:02:01+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Суворовском районе парень украл чужой мотоцикл ИЖ. Предположительно, похититель забрал транспортное средство ночью, отогнув дужку замка сарая в одном из сёл.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 18-летний молодой человек. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU