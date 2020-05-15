В Тульской области парень украл мотоцикл ИЖ
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Суворовском районе парень украл чужой мотоцикл ИЖ. Предположительно, похититель забрал транспортное средство ночью, отогнув дужку замка сарая в одном из сёл.
При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 18-летний молодой человек. Похищенное обнаружено и изъято.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU