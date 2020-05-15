В Тульской области болшегруз упал в яму на месте ремонтируемого моста

15 Май 2020 2020-05-15T13:03:00+03:00

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14 мая в 23:35 на 7 км «Тула-Новомосковск-Сокольники-Березовка» произошло ДТП. 47-летний мужчина на автомобиле «Scania» наехал на водоналивное ограждение, а затем упал в разрытие моста через реку Дон в связи с его ремонтом.

По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные и метеорологические условия.

В результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU