В Тульской области болшегруз упал в яму на месте ремонтируемого моста
По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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14 мая в 23:35 на 7 км «Тула-Новомосковск-Сокольники-Березовка» произошло ДТП. 47-летний мужчина на автомобиле «Scania» наехал на водоналивное ограждение, а затем упал в разрытие моста через реку Дон в связи с его ремонтом.
По предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные и метеорологические условия.
В результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU