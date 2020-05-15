В Туле директора транспортной компании оштрафовали за нарушения

15 Май 2020 2020-05-15T12:04:13+03:00

Еще два должностных лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности

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ООО «Тульские пассажирские перевозки» допустило эксплуатацию транспортных средств с неисправными габаритными огнями. Кроме того, выявлены транспортные средства, на которые установлены дневные ходовые огни без разрешения ГИБДД. К таким выводам пришла прокуратура Центрального района по результатам проверки.

Сейчас нарушения полностью устранены. Два должностных лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Директор оштрафован на 20 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

ИСТОЧНИК KP.RU