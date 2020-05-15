2020-05-15T10:42:34+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области заколола ножом сожителя

Женщине назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы
Мария ВЛАСОВА
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В Узловой ранее судимую 38-летнюю местную жительницу суд признал виновной в убийстве.

Женщина в результате конфликта с сожителем на фоне употребления спиртного ударила его ножом в область живота. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Женщине назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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