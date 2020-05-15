Жительница Тульской области заколола ножом сожителя
Женщине назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы
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В Узловой ранее судимую 38-летнюю местную жительницу суд признал виновной в убийстве.
Женщина в результате конфликта с сожителем на фоне употребления спиртного ударила его ножом в область живота. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Женщине назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU