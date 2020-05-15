2020-05-15T10:30:39+03:00
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Полицейские проверили, как туляки соблюдают масочный режим

Нарушителям грозят штрафы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Сотрудники полиции в общественных местах проверяют, как туляки соблюдают масочный режим. Также стражи порядка напоминают о штрафах до 30 тысяч рублей за несоблюдение установленных норм.

Обязательный масочный режим введен в Туле, Новомосковске, Венёвском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах.

Жителей обязали носить маски и соблюдать дистанцию в том числе при осуществлении прогулок и занятий физкультурой в парках.

Для жителей других районов ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер. Неработающие жители старше 65 лет должны оставаться в режиме строгой самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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