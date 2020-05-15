В Туле на ул. Рязанской произошло два массовых ДТП
В авариях обошлось без пострадавших
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14 мая в Туле на ул. Рязанской произошло два ДТП. В первом случае столкнулись два легковых автомобиля и машина скорой помощи. В аварии обошлось без пострадавших.
Во втором случае автомобиль Hyundai Elantra столкнулся с Ssang Yong, следующим в попутном направлении. Затем первая иномарка выехала на встречную полосу и въехала в «Ладу Калина».
За рулем Hyundai оказалась 36-летняя тулячка. Женщина отказалась от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В результате ДТП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU