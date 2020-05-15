Имущество тульских должников почти на девять млн рублей распродадут на аукционе
На торги выставлены грузовые и легковые автомобили, с/х техника
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Имущество должников распродадут на аукционе. Его передает УФССП России по Тульской области в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое осуществляет процесс реализации данного имущества посредством проведения торгов.
Аукцион состоится 25 мая в 10.00 на электронной торговой площадке. На торги выставлено незаложенное и заложенное движимое имущество на общую сумму 8 млн 995 тысяч рублей. Это грузовые и легковые автомобили, с/х техника.
ИСТОЧНИК KP.RU